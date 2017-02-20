Россиянам посоветовали на Масленицу не переедать и больше гулять
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В понедельник в России началась масленичная неделя. Главный символ праздника — блины. Однако в Роспотребнадзоре советуют россиянам на Масленицу не увлекаться ими, а также больше времени проводить на улице.
В России началась Масленица, сообщает "ТВ Центр". Всю неделю провожать зиму будут народными гуляньями, угощениями и веселыми ярмарками. В столице для гостей открыты три десятка площадок в рамках фестиваля "Московская масленица". Везде можно попробовать главный символ праздника - блины. Причем, приготовлены они по самым разным рецептам - от классических до экзотических. Посетителей ждут игры, хороводы, выступление уличных театров и увлекательные мастер-классы. По традиции сжигать чучело Масленицы и приветствовать весну будут в воскресенье. Затем у православных верующих начнется Великий пост.