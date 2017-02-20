Россия участвует в конкурсе на поставку вертолетов для египетских "Мистралей"

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Россия участвует в тендере на поставку Египту вертолетов для кораблей "Мистраль". Как сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, поставки военной продукции российского производства будут осуществляться в соответствии с контрактными обязательствами российской стороны.

Россия принимает участие в тендере на поставку вертолетов для египетских "Мистралей". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексея Фролкина.

"В настоящее время АО "Рособоронэкспорт" принимает участие в международном тендере на поставку вертолетной техники для кораблей типа "Мистраль", - сказал он.

Говоря о военно-техническом сотрудничестве Москвы и Каира, Фролкин отметил, что все поставки военной продукции российского производства в Египет будут осуществляться в соответствии с контрактными обязательствами российской стороны.

Два вертолетоносца типа "Мистраль" французского производства были изготовлены для продажи России, однако затем Франция отказалась передавать суда из-за ситуации на Украине. Как сообщил тогда вице-премьер России Дмитрий Рогозин, Москва получила от Парижа крупную компенсацию за срыв соглашения. Франция подписала контракт на продажу кораблей с Египтом.

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