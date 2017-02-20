Убийство Ким Чен Нама испортило отношения Малайзии и КНДР

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За убийством Ким Чен Нама, скорее всего, стоит северокорейский режим. С таким заявлением выступили в Южной Корее. По его мнению, это преступление может способствовать укреплению власти Ким Чен Ына. Расследование убийства ведут малайзийские власти. Свет на обстоятельства происшествия в аэропорту Куала-Лумпура может пролить видео, на котором запечатлён момент нападения.

Записи с камер видеонаблюдения - одна из главных улик в деле о самом громком политическом убийстве года - показали в эфире Центрального телевидения Китая. Место действия - аэропорт Куала-Лумпура, передает "ТВ Центр".

На кадрах видно, как к мужчине в сером пиджаке подходят две женщины. Одна набрасывает ему на голову платок, вторая распыляет спрей у его лица. Мужчина идет к стойке регистрации и что-то объясняет полицейским. Через несколько минут он почувствует себя плохо и умрет по дороге в больницу. Смерть Ким Чен Нама - старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - провоцирует международный скандал.

"Убийство, осуществлённое на глазах у людей в международном аэропорту, является неприемлемым и негуманным преступным актом, который демонстрирует наглость и жестокость северокорейского режима. Его террористическая тактика становится всё более дерзкой, и мы должны повысить бдительность из-за опасности по отношению к нашему правительству и гражданам", - заявил и.о. президента Южной Кореи Хван Геан.

Сеул обвиняет северокорейского лидера в устранении политического конкурента и объявляет о начале очередных учений с участием США. Впрочем, многие эксперты уверены: давно отдалённый от власти любитель развлечений Ким Чен Нам для Пхеньяна угрозы не представлял. И его устранение выгодно Западу. Предполагаемые убийцы уже арестованы, определён круг и других подозреваемых.

"Арестовано четверо подозреваемых: уроженка Вьетнама, 28 лет, сотрудница индустрии развлечений; местный житель, 26 лет; гражданка Индонезии, 25 лет, работающая массажисткой, и выходец из Северной Кореи, 47 лет, сотрудник IT-компании. Ещё четверо подозреваемых находятся в розыске – это уроженцы Северной Кореи", - рассказал замруководителя Национальной полиции Малайзии Нур Рашид Ибрахим.

В среду будут озвучены и результаты вскрытия. Экспертиза, вопреки протесту со стороны КНДР, ведётся в Малайзии без участия представителей Пхеньяна.

"Это нормальный срок для проведения вскрытия и всеобъемлющего исследования. Как только судебно-медицинская экспертиза определит предположительную причину смерти, эта информация будет озвучена", - сообщили в минздраве Малайзии.

После чего тело будет передано либо семье покойного, последние годы он проживал в Китае, либо всё-таки вернётся в КНДР, на чём настаивает Пхеньян. Накануне в МИД Малайзии был вызван северокорейский посол. Ранее он обвинил местные власти в сокрытии улик и работе на "внешние силы".

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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