Таксист отобрал деньги и выкинул из машины режиссера Театра.doc

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В Москве таксист отобрал у женщины деньги и выкинул из машины. Потерпевшей оказалась режиссер Театра.doc. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Инцидент произошел на Комсомольском проспекте в центре города.

В центре Москвы таксист выкинул из машины режиссера Театра.doc, отобрав у нее деньги. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"К прибывшим на место сотрудникам полиции обратилась режиссер Театра.doc, которая рассказала, что таксист отобрал у нее 5 тысяч рублей, вытолкнул ее из машины и скрылся", - сказал он.

Инцидент произошел в районе дома 2 на Комсомольском проспекте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеже".

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