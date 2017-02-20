В Кремле не слышали о плане по снятию санкций c России

Теги: Политика сша санкции

Кремлю ничего не известно о планах по снятию американских санкций против России и урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О существовании такого плана ранее сообщила газета New York Times. Автором документа выступил украинский депутат Андрей Артеменко.

В Кремле не знают о существовании плана по снятию санкций против России и урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

"Нет", - ответил он на вопрос, слышали ли в Кремле об этих планах. От других комментариев Песков отказался.

Ранее газета The New York Times написала о существовании плана по снятию санкций с России. Инициатива была предложена бывшему советнику американского президента по нацбезопасности Майклу Флинну за неделю до его увольнения.

Инициаторами документа стали украинский политик Андрей Артеменко, американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер, а также личный юрисконсульт Трампа Майкл Коэн, доставивший предложение Флинну.

Документ предусматривает "вывод российских сил из восточной части Украины", проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Читайте также:

Послы стран G7 на Украине призвали прекратить блокаду Донбасса