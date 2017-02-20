Украина стала лидером по импорту российского мяса и пива

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Украина из-за поставок в Донбасс стала крупнейшим импортером российского мяса и пива. На страну приходится почти 30% от всего российского экспорта мяса и пива, следует из данных российской Федеральной таможенной службы.

Украина - в числе крупнейших покупателей российских продуктов, несмотря на продуктовое эмбарго, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

В частности, поставки пива за 2016 год выросли в 1,5 раза. Поставки мяса составили 47893 тонны. На Украину теперь приходится почти 30% российского экспорта этих продуктов. Она осталась крупнейшим импортером пива из России и оттеснила с первого места по импорту мяса Казахстан.

При этом Госслужба статистики Украины утверждает, что в январе-ноябре 2016 года импорт мяса и пива из России уменьшился более чем в 40 раз.

Десять собеседников "Ведомостей" в российских торговых и производственных компаниях рассказали, что товары поставляются в ДНР и ЛНР. Участники рынка, отраслевые эксперты и сотрудники торговых сетей в Донбассе подтверждают ввоз из России продукции всех крупнейших производителей. Сотрудники мясоперерабатывающих комбинатов в Макеевке и Луганске рассказали газете, что предприятия работают на сырье, полученном из России.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР. В указе говорится, что такие документы признаются "временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений".

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