В аэропорту "Домодедово" на стройплощадке разбился рабочий

Теги: домодедово работы Происшествие москва смерть

В аэропорту "Домодедово" насмерть разбился рабочий, проводивший строительные работы в терминале. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропорту "Домодедово" подтвердили гибель рабочего, проводившего высотные работы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее об инциденте сообщил портал Life. По его данным, вечером 18 февраля 49-летний рабочий сорвался с 20-метровой высоты и погиб от полученных травм.

"Нам известно об инциденте, произошедшем у одного из наших субподрядчиков. Мы запросили детали у компании, ответственной за организацию и ведение строительных работ", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Читайте также:

Таксист отобрал деньги и выкинул из машины режиссера Театра.doc

В Москве гражданин Вьетнама ударил ножом ребенка

Мужчина в приступе белой горячки напал с вилкой на посетителей ТЦ в Москве