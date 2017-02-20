Ляшко призвал члена своей фракции Артеменко сложить полномочия

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал члена своей фракции Андрея Артеменко, предложившего администрации Дональда Трампа план нормализации отношений между Россией и Украиной, сложить полномочия.

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Андрей Артеменко должен немедленно сложить полномочия. Об этом заявил лидер радикалов в Раде Олег Ляшко.

"Я требую от Артеменко немедленно сложить депутатские полномочия", - передает его слова "Интерфакс".

Ранее американское издание The New York Times рассказало о существовании плана по снятию санкций с России. Инициатива была предложена бывшему советнику американского президента по нацбезопасности Майклу Флинну за неделю до его увольнения. Автором документа стал депутат Артеменко. Кроме того, среди инициаторов его плана американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер и личный юрисконсульт Трампа Майкл Коэн, доставивший Флинну документ.

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