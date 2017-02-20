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Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы советских войск в битве под Сталинградом в 1943 году. Согласно документу, будет создан организационный комитет по подготовке и проведению празднования, его председателем назначен вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства России о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", - говорится в указе.

Для подготовки к празднику будет создан специальный организационный комитет. Его возглавит заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин. Утвердить состав комитета по подготовке и проведению празднования российский президент поручил в течение месяца. За этот же срок он обязал разработать и утвердить план основных мероприятий.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. За 125 суток ожесточенных боев главная ударная группировка противника под Сталинградом была разгромлена, создались условия для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года. Наступательная операция проводилась войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов при содействии Волжской военной флотилии. Сражение между советскими войсками и немецкими войсками закончилось победой Красной армии 2 февраля 1943 года.

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