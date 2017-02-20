В Новгороде девочка получила смертельный удар током от заряжающегося телефона

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В Великом Новгороде девочка погибла, получив смертельный удар током от мобильного телефона, находившегося на зарядке. По данному факту СКР проводит проверку. Следователи не исключили, что причиной происшествия могла стать неисправность проводки, зарядного устройства или телефона.

В Великом Новгороде девочка погибла, получив удар током от заряжающегося телефона. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

"По предварительной информации в субботу вечером девочка получила удар током от мобильного телефона, который находился на зарядке", - сообщил источник агентства.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи не исключили, что причиной происшествия могла стать неисправность проводки, зарядного устройства или телефона.

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