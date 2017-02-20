Глава Минобрнауки предложила сделать ЕГЭ по истории обязательным

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ЕГЭ по истории России должен быть в списке обязательных. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Министр отметила, что этот вопрос требует обсуждения.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева, выступая на пленарном заседании всероссийской конференции "История России в ХХI веке глазами школьников", заявила, что ЕГЭ по истории России должен быть в списке обязательных. Об этом сообщает ТАСС.

"Вот я, как историк, прежде всего, убеждена, что он должен быть обязателен. Конечно, этот вопрос требует обсуждения, но не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории", - подчеркнула Васильева.

Кроме этого, Васильева также объявила, что почти все регионы начнут обучать истории по новым учебникам уже в 2017-2018 году. Историко-культурный стандарт для них был подготовлен в 2013 году на базе Института русской истории. Он включает в себя принципиальные оценки ключевых событий прошлого и основные подходы к преподаванию. Учебник призван содействовать формированию единого культурно-исторического пространства России.

ЕГЭ является с 2009 года в России единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы.

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