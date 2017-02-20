14:00, 20 февраля 2017

Читатели TVC.RU выбирают победителей премии "Оскар"

Теги:  Культура  сша  актер  премия  фильм  актриса  кино  оскар

В ночь с 26 на 27 февраля определятся победители премии "Оскар". Редакция TVC.RU решила провести альтернативное голосование. Посмотрим, насколько зрительские предпочтения совпадают с мнением академиков.

 

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