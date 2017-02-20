Лавров отверг возможность аренды Крыма

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Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал публикации СМИ о существовании плана по снятию санкций против России с возможной передачей Украиной Крыма в аренду на 50 или 100 лет. По словам министра, у самого себя ничего невозможно арендовать, а появление таких планов говорит о попытке отвлечь внимание от выполнения Минских соглашений.

Сергей Лавров заявил, что Россия не может арендовать Крым у самой себя. Так глава МИД прокомментировал публикации СМИ о существовании плана по снятию антироссийских санкций и передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

"Есть немало желающих отвлечь внимание от полной неспособности администрации Петра Порошенко выполнить свои обязательства по минским договоренностям. И отвлечь внимание от неспособности наших французских и германских коллег хоть каким-то образом повлиять на Порошенко и заставить его сдержать свое слово", - сказал Сергей Лавров, добавив, что предложения по Донбассу показывают, что попытки переписать правила игры будут продолжаться. Слова министра приводит "Интерфакс".

Ранее газета The New York Times написала о существовании плана по снятию санкций с России. Инициаторами документа стали украинский депутат Андрей Артеменко, американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер, а также юрисконсульт Трампа Майкл Коэн. Документ предусматривает "вывод российских сил из восточной части Украины", проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Публикацию прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве не слышали о таких планах.

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