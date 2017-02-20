Россия и Арабские Эмираты создадут истребитель пятого поколения

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Россия совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами создадут легкий истребитель пятого поколения на базе МиГ-29. По словам главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, разработка самолета начнется в 2018 году. Кроме того страны подписали договор о намерении на покупку ОАЭ самолетов Су-35.

Россия и Арабские Эмираты займутся совместным созданием легкого истребителя на базе МиГ-29. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

"На базе МиГ-29 будет создаваться более современный самолет пятого поколения. Работы по этому самолету, думаю, начнем со следующего года, они займут порядка семи-восьми лет", - сказал он.

По словам Чемезова, страны также подписали договор о намерении на закупку самолетов Су-35.

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