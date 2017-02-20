Путин не планирует встречаться с Лукашенко в ближайшие дни

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Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с белорусским лидером Александром Лукашенко. В настоящее время глава Белоруссии находится в Сочи с частным визитом. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, графики глав государств переполнены, однако работа по проведению Высшего госсовета России и Белоруссии продолжается.

Встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в ходе визита белорусского лидера в Сочи не планируется. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Насколько нам известно, Александр Григорьевич находится в Сочи. Это частная поездка. На ближайшие дни графики глав государств переполнены, у Путина, по крайней мере. И встречи такой не значится", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что ведется работа по согласованию даты проведения Высшего государственного совета России и Белоруссии.

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