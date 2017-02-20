Васильева рассказала Путину об омоложении научных кадров

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Министр образования Ольга Васильева на встрече с Владимиром Путиным рассказала главе государства о процессе омоложения российской науки.

Владимир Путин обсудил меры по поддержке молодых ученых с министром образования Ольгой Васильевой, сообщает "ТВ Центр". В первую очередь, это финансовое обеспечение - через научные фонды порядка двух с половиной тысяч начинающих специалистов по всей стране получили гранты на общую сумму около 40 миллиардов рублей. Помимо денежных вливаний, на базе ведущих вузов страны созданы учебные проекты, цель которых привлечь студентов в научную среду.

"До 2014 года мы имели очень негативные цифры, когда молодые уходили из науки. Год 2014 стал переломным – пришли молодые исследователи. Это благодаря, прежде всего, исполнению ваших поручений, на базе которых и строится наш инструментарий. И уже в 2015 году мы получили цифру 379 тысяч, из них 8,5 тысячи – пришедшие вновь", - сообщила Васильева.