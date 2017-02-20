Лавров обвинил США в "рутинной прослушке" российского посла

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Спецслужбы США рутинно прослушивают российского посла Сергея Кисляка, в том числе доклады в Москву и сообщения о деятельности в Вашингтоне. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Также российский министр отверг причастность Москвы к попытке переворота в Черногории.

Заявления о причастности Москвы к попытке переворота в Черногории не имеют под собой никаких оснований. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, это очередное бездоказательное обвинение в адрес Кремля. Такое же, как хакерские атаки и вмешательства в избирательные кампании в разных странах.

Как сообщает "ТВ Центр", Сергей Лавров посоветовал не валить с больной головы на здоровую, а заниматься выяснением истины. Также глава российского МИД выразил надежду на то, что в ближайшее время будут положительные сдвиги в решении сирийского вопроса при более активном участии США. На минувшей неделе в Бонне Лавров обсуждал эту тему со своим американским коллегой - Рексом Тиллерсоном.

"Процесс формирования американской команды на сирийском направлении является достаточно важным, и им сейчас руководство Госдепартамента и Белого дома активно занимается. И как только эта команда будет сформирована, надеюсь, что она активно включится в наши общие усилия, и что эти усилия будут базироваться на интересах и международного сообщества, и самих Соединенных Штатов гораздо более прочно, чем усилия их предшественников из сирийской команды администрации Обамы", - заявил Сергей Лавров.