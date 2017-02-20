Собянин: результаты лечения инфарктов в московских больницах соответствуют лучшим мировым стандартам

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Мэр Москвы Сергей Собянин лично поблагодарил кардиологов 23-й городской больницы за отличную работу и отметил, что за последние пять лет смертность от инфаркта в городе снизилась втрое. Московская медицина стала другой: повысился профессиональный уровень самих врачей, да и оборудование в клиниках города теперь самое современное.

Центр атеротромбоза больницы им. И.В. Давыдовского - один из лучших в Москве по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Сюда попадают пациенты с любой "сосудистой катастрофой" - инфаркт, инсульт.

Тем, кто буквально ежедневно спасает жизни - врачам-кардиологам, хирургам - столичный мэр вручил благодарственные письма. И отметил, что за последние годы смертность от инфаркта снизилась в Москве практически в три раза. В первую очередь, благодаря созданной в городе очень эффективной системе лечения таких больных, передает "ТВ Центр".

"Произошла в этом направлении самая настоящая революция. Вы хорошо знаете, какое состояние было у этого направления еще три года тому назад, к сожалению, у нас каждый больной не выживал, даже тот, кого привозили в наши больницы. Сегодня эта ситуация кардинально улучшилась. Улучшилась благодаря работе скорой помощи, которая стала приезжать быстрее, лучше ставить диагноз, оказывать первую помощь", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Таких больных скорая помощь, как правило, доставляет в специальные сосудистые центры. Их в Москве уже 24 - это целая "Инфарктная сеть". Из машины скорой помощи сразу в операционную.

"Только скорая взяла наряд на какую-то конкретную больницу, на экране в нашем стационаре отражается, что скорая с таким диагнозом везёт нам больного, и мы уже разворачиваем операционную, чтобы сократить время от того момента, как больной поступил, до реального вмешательства на сосуде, до восстановления кровотоков", - рассказала заместитель главврача больницы №23 имени Давыдовского Анастасия Лебедева.

В больнице - две рентген-операционные, ангиографы - аппараты, позволяющие выявлять патологию сосудов. Есть все необходимое для проведения высокотехнологичных операций.

А реабилитация пациентов, которым помощь была оказана вовремя, занимает всего пять-семь дней. Татьяна Владимировна сейчас как раз готовится к выписке. В больницу попала с инсультом в тяжелом состоянии.

"Вы один из первых пациентов, которым оказали уникальную помощь по инсульту. У нас хорошо развита инфарктная сеть, мы оказываем достаточно эффективную помощь. А по поводу инсультов ситуация была гораздо хуже. Буквально первая неделя, мы отработали новые технологии, для того чтобы оперативно оказывать помощь тем, кто оказался в такой сложной ситуации с инсультами", - сказал Собянин.

Технологии еще будут отрабатывать. Как и при инфаркте - важно вовремя поставить правильный диагноз и максимально быстро доставить пациента в операционную. Поэтому опыт, полученный при создании "инфарктной сети", будут активно использовать и для помощи больным с инсультами.

Юлия Богоманшина, Илья Ушаков, Дмитрий Иванов, Александр Савин. "ТВ Центр".

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