На трассе М-2 в Подмосковье задержали водителя с 9 кг марихуаны

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На подъезде к Москве на трассе М-2 полиция задержала автомобиль, в котором перевозили девять килограмм марихуаны. Водитель - 44-летний мужчина из ближнего зарубежья - стартовал в Харькове и пересёк таможенную границу. До момента доставки груза оставалось совсем немного времени.

Вокруг неприметного седана - толпа зевак и собак. Машину, остановленную на посту ДПС, тщательно досматривают и обнюхивают. Когда извлекают первую находку, к водителю подходят с вопросами.

Поклажа - несколько плотных полиэтиленовых свертков. Их извлекают из тайника - между багажником и задним пассажирским сидением. Оперативники насчитали 11 штук, передает "ТВ Центр".

"По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - марихуаной, общей массой около девяти килограммов", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Контрабандиста остановили на 101-м километре автодороги М-2 "Крым". Он беспрепятственно пересек российскую границу. Со слов водителя, что везет, он не знал, кому - тоже. Его миссия была проста - перегнать машину.

- Машину я забрал со стоянки и должен был приехать в Москву. До МКАД в 3 часа. В 3 часа должны были позвонить по телефону. Подъехать должны какие-то другие ребята, забрать машину.

- Тебе за это сколько пообещали?

- Тысячу долларов.

Водитель, ранее судимый, вознаграждение теперь вряд ли получит. Прямо на посту ДПС его взяли под стражу. По двум уголовным делам, возбужденным в отношении задержанного, водителю, перевозившему марихуану, грозит до 20 лет тюрьмы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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