На ВДНХ открылась масленичная ярмарка с экзотическими блинами

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На ВДНХ развернулась масленичная ярмарка. Более чем в двух десятках шале можно попробовать блины, приготовленные по самым разным рецептам, отведать традиционные русские блюда и напитки, а также заморские угощения.

Блины тонкие, толстые, кружевные. И это только на первый взгляд они одинаковые. Замесил тесто и раскатал на сковородке. На самом деле, технология приготовления у каждого блина своя. Кубинские готовятся в лаваше, французские запекаются друг на друге, а японские представляют собой шарики с начинкой из креветок. Меню составляли профессиональные повара. Еще бы - с этим не шутят. Главное - привлечь гостей экзотикой. Правда, начинки все же выбрали привычные русскому вкусу, передает "ТВ Центр".

Горожане пока всех этих заморских гостей немного побаиваются и предпочитают традиционные русские блины. Они привычнее и вкуснее.

Помимо гастрономического разнообразия на время праздников москвичей ждет целое море развлечений. Тут и кукольные театры, и ремесленные мастер-классы, и даже старинные русские забавы.

"К 23 числу возникнет у нас большой сеновал, который очень полюбился нашим гостям. Традиционно можно будет участвовать в боях за сеновал. Вообще в этом году выходные у нас длинные. Мы празднуем четыре дня", - рассказала представитель дирекции ВДНХ.

Соревнования за звание самого вкусного и оригинального блина продолжатся до воскресенья. Голодным не уйдет никто.

Александра Сергомасова, Александр Ивановский, Владимир Кадыков. "ТВ Центр".