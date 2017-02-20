Германия считает нарушением "Минска" признание Россией паспортов ЛНР и ДНР

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В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что признание российской стороной паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является нарушением минских договоренностей. В то же время ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение никоим образом не идет вразрез с международным правом.

Признание Россией паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является нарушением минских договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер.

"Подписанный президентом Путиным указ о признании Россией выданных в ДНР и ЛНР документов, с нашей точки зрения, однозначно противоречит духу и целям Минских соглашений. Для нас неоспорима полная поддержка независимости и территориальная целостность Украины, а также полное выполнение Минских договоренностей. Оцениваем шаг российской стороны как противоречащий "Минску", - цитирует дипломата ТАСС.

В то же время ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что указ никоим образом не идет вразрез с международным правом. По его словам, этот шаг де-юре закрепил то, что происходило де-факто. При этом Песков подчеркнул, что указ российского президента не является официальным признанием ЛНР и ДНР.

"Еще раз повторяю: целый регион находится в условиях жесточайшей блокады, жесточайшего эмбарго со стороны своей столицы, со стороны Киева. В условиях этого эмбарго люди не имеют возможности обновлять, исправлять, получать, восстанавливать утерянные документы, фактически им выдаются документы в этом регионе; эти фактические документы будут приниматься здесь", - заявил он.

Указ о признании документов ДНР и ЛНР Владимир Путин подписал в субботу. Речь идёт о паспортах и удостоверениях личности, документах об образовании и семейном положении, а также о технических паспортах и номерах автомобилей. В частности, жители этих республик смогут без виз въезжать в Россию и выезжать из неё.

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