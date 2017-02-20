В Москве задержали мошенников, отправлявших кирпичи вместо смартфонов
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"Почта России" совместно с правоохранительными органами выявила и пресекла деятельность группы мошенников, отправлявших покупателям кирпичи вместо смартфонов и компьютеров. Одна из подозреваемых была задержана непосредственно в отделении связи после получения перевода за очередную посылку.
В Москве задержали группу мошенников, присылавших покупателям электронной техники кирпичи или стаканы вместо заказов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Почты России".
"Сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно с представителями правоохранительных органов выявили и пресекли в Москве деятельность устойчивой преступной группы, участники которой обманули тысячи россиян на десятки миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным почтового оператора, мошенники создавали интернет-магазины, существовавшие не более месяца, которые предлагали электронную технику по низким ценам. За время существования сайта преступники набирали заказы на несколько миллионов рублей, а покупателям присылали кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависимости от веса заказа. При этом покупатели зачастую винили в случившемся сотрудников почты.
По данному факту была проведена проверка, по результатам которой было установлено, что почтовые отправления мошенники совершали в отделениях почтовой связи в Москве. При этом опись товарных вложений не делалась. Только за январь 2017 года преступники получили наложенные платежи от граждан на сумму более 6 миллионов рублей. Общая же сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей. Сотрудники службы безопасности "Почты России" направили персональные данные мошенников правоохранительным органам.
"Одна из подозреваемых была задержана непосредственно в отделении связи сразу после получения перевода за очередную посылку с камнями. В настоящее время в совершении мошеннических действий подозреваются не менее пяти человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - сообщил источник агентства.
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