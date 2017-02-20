Москвич захватил семью в заложники и ведет трансляцию в Сети

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В московском районе Ново-Переделкино 27-летний местный житель захватил в заложники всю свою семью. В соцсети "ВКонтакте" он требует предоставить ему связь с посольствами Ирана, КНДР или Китая. По его словам, в противном случае он расправится с женой и тремя детьми.

Житель московского района Ново-Переделкино захватил свою жену и троих детей в заложники. 27-летний мужчина ведет трансляцию происходящего в соцсети "ВКонтакте", пишет "Ридус".

Он требует связать его с посольствами Китая, КНДР и Ирана, где он надеется получить политическое убежище. В противном случае он угрожает расправиться со всей своей семьей. Сотрудники ГУ МВД Москвы выяснили, что мужчина и его дети находятся в разных помещениях.

В соцсетях мужчина, в частности, пишет, что его пытались убить 19 февраля. Такие попытки, по его словам, предпринимались и ранее. Кроме того, он утверждает, что у него есть "доказательства подлинности "протоколов сионских мудрецов". На его странице утверждается, что он работает мастером ремонтной бригады АХП.

"Протокол сионских мудрецов" - это сборник текстов, который мог быть составлен в конце XIX — начале XX века. В нем описан план евреев по установлению мирового господства, а также разрушению христианского мира. По мнению ученых, эти протоколы являются мистификацией. В ноябре 2012 года в России добавили "Протоколы сионских мудрецов" в Федеральный список экстремистских материалов.

На месте событий находится корреспондент "ТВ Центра" Никита Васильев.