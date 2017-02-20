В центре Сочи без воды остались 7 тысяч человек

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В понедельник утром на водопроводе в Сочи произошла авария. В результате нее без холодной воды остались семь тысяч человек. В настоящее время от водоснабжения также отключены микрорайон "КСМ" и три городские котельные.

В центре Сочи на более чем 20 улицах прекращена подача холодной воды из-за прорыва подземного водовода. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Без холодного водоснабжения остались 20 улиц, три социально-значимых объекта - всего семь тысяч человек", - говорится в сообщении.

Информация о прорыве подземного водовода диаметром 600 миллиметров поступила оперативному дежурному в понедельник утром. В настоящее время от водоснабжения также отключены микрорайон "КСМ" и три городские котельные.

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