В Москве с самолета высадили двух "танцующих" авиадебоширок

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В одном из столичных аэропортов пришлось на час задержать вылет самолета Москва-Ханты-Мансийск из-за двух авиадебоширок. В салоне лайнера две девушки начали танцевать, а когда бортпроводницы попытались усадить пассажирок на место, те устроили скандал.

Вылет рейса авиакомпании Utair Москва-Ханты-Мансийск был отложен на час из-за двух пассажирок, устроивших танцы на борту самолета. Об этом сообщает в понедельник "МИР 24".

Девушки начали танцевать, когда лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу. Попытки бортпроводниц урезонить пассажирок ни к чему не привели и дебоширок со скандалом высадили с самолета.

Примечательно, что высаженные с лайнера девушки продолжили танцевать на ВПП. Находились ли они в состоянии алкогольного опьянения, не уточняется.

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