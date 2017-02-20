Медведев рассказал о появлении двух ТОРов на Дальнем Востоке

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Дмитрий Медведев сообщил о запуске двух территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Один из них, с инвестициями в 1,2 триллиона разместится в Амурской области, другой — в Приморском крае. В него вложат 500 миллиардов.

Методы стимулирования экономики Дальнего Востока стали главной темой совещания Дмитрия Медведева с вице-премьерами, передает "ТВ Центр". В частности, как сообщил премьер-министр, правительство запускает программу льготного кредитования по проекту "Дальневосточный гектар".

Дмитрий Медведев уточнил, что участники программы смогут получить кредиты уже в марте этого года. Кроме того, глава правительства сообщил, что в регионе планируется создание двух новых территорий опережающего развития, так называемых ТОРов.

"Один из них занимается нефтехимией в Приморском крае. Там "Роснефть" строит нефтехимических комплекс. "Восточный" так называемый химический комплекс. Инвестиции в него оцениваются более чем в 500 миллиардов рублей. Второй ТОР, вторая территория - в Амурской области. Называется она "Свободный", где "Газпром" и "СИБУР" строят заводы по газопереработке и по газохимии. Инвестиции в них оцениваются уже в ещё большую сумму - в триллион двести миллиардов рублей", - заявил Медведев.