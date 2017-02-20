Подозреваемый в изнасиловании 6-летнего племянника арестован в Москве

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В Москве арестовали 30-летнего мужчину. Его подозревают в насилии над своим племянником. Следствие установило, что обвиняемый, который временно проживал в квартире своей родной сестры, 9 февраля совершил в отношении шестилетнего мальчика действия сексуального характера.

В Москве арестован 30-летний мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над своим шестилетним племянником. Об этом TVC.RU сообщила представитель СКР по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 9 февраля обвиняемый, временно проживающий в квартире своей родной сестры, совершил в отношении племянника 2011 года рождения действия сексуального характера.

С заявлением в полицию ранее обратилась мать потерпевшего. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Обвиняемого удалось задержать в кратчайшие сроки.

В настоящий момент следователи закрепляют доказательственную базу и выявляют причастность обвиняемого к аналогичным преступлениям.

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