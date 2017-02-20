В ДНР сообщили о прекращении обстрелов со стороны ВСУ

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Украинские силовики выполняют взятые на себя обязательства и не ведут обстрелов ДНР после 0:00 в ночь с 19 на 20 февраля. По словам замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина, в случае сохранения режима тишины в течение суток, начнется отвод техники от линии соприкосновения.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что не зафиксировали ни одного обстрела со стороны украинских силовиков после 0:00 в ночь с 19 на 20 февраля. Об этом заявил на брифинге заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

"На данный момент украинская сторона выполняет взятые на себя обязательства, нарушений на данный моменты мы не отмечаем. Можно сказать, что с 0:00 обстрелов не было", — приводит его слова "Донецкое агентство новостей".

По его словам, за сутки было зафиксировано 882 обстрела со стороны ВСУ. Однако все они были произведены до полуночи. Басурин добавил, что в случае сохранения режима тишины в течение суток, стороны конфликта должны начать отвод техники от линии соприкосновения.

15 февраля на очередном заседании Контактной группы вновь было принято решение об отводе запрещенных минскими соглашениями вооружений от линии соприкосновения в Донбассе. Это должно произойти, согласно договоренностям, к 20 февраля. Этот шаг также был поддержан во время переговоров глав МИД "нормандского формата" 18 февраля в Мюнхене.

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