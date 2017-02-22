Вещи времен СССР. Фотогалерея

22 февраля 1921 года декретом Совнаркома РСФСР был образован Госплан СССР. Его создание было обусловлено переходом страны к мирному хозяйственному строительству. Производство и выпуск товаров, а также цены на них, как правило, жестко назначались Госпланом. Редакция TVC.RU предлагает вспомнить советские товары, которые стали символами ушедшей эпохи.

Телевизор "Темп" и калькулятор

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Телевизор "Темп" и калькулятор

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Пылесос "Чайка"

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Пылесос "Чайка"

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Автоматы с газированной водой

Фото: © Nikolay Gyngazov/ Global Look Press Автоматы с газированной водой

Фото: © Nikolay Gyngazov/ Global Look Press Игра "Веселый повар" марки "Электроника"

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Игра "Веселый повар" марки "Электроника"

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Производство молочных продуктов в Агропромышленном объединении "Новомосковское"

Фото: © Владимир Акимов / РИА Новости Производство молочных продуктов в Агропромышленном объединении "Новомосковское"

Фото: © Владимир Акимов / РИА Новости Кассетный магнитофон "Скиф-302". Макеевский завод "Скиф"

Фото: © Гершберг А, / РИА Новости Кассетный магнитофон "Скиф-302". Макеевский завод "Скиф"

Фото: © Гершберг А, / РИА Новости Отдел радиотоваров универмага колхоза "Наша Родина" Кавказского района Краснодарского края

Фото: © А. Жигайлов / РИА Новости Отдел радиотоваров универмага колхоза "Наша Родина" Кавказского района Краснодарского края

Фото: © А. Жигайлов / РИА Новости Старые ёлочные игрушки

Фото: © TVC.ru / Анастасия Чуйкова Старые ёлочные игрушки

Фото: © TVC.ru / Анастасия Чуйкова Ретротроллейбусы

Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a> Ретротроллейбусы

Фото: © Агентство городских новостей "Москва" Пионеры на уроке в кабинете географии люберецкой средней школы № 42

Фото: © Роман Денисов / РИА Новости Пионеры на уроке в кабинете географии люберецкой средней школы № 42

Фото: © Роман Денисов / РИА Новости В магазине "Синтетика" на Калининском проспекте (Новый Арбат) в Москве

Фото: © Борис Кауфман / РИА Новости В магазине "Синтетика" на Калининском проспекте (Новый Арбат) в Москве

Фото: © Борис Кауфман / РИА Новости В городском универмаге Самарканда

Фото: © Ю. Багрянский / РИА Новости В городском универмаге Самарканда

Фото: © Ю. Багрянский / РИА Новости Продукция Московского завода "Прожектор" - стиральная машина-автомат "Эврика"

Фото: © Борис Ушмайкин / РИА Новости Продукция Московского завода "Прожектор" - стиральная машина-автомат "Эврика"

Фото: © Борис Ушмайкин / РИА Новости Автомобили "Волга", ГАЗ-21

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Автомобили "Волга", ГАЗ-21

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Игровые автоматы

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Игровые автоматы

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Конвейер на Алма-Атинской фабрике детской игрушки

Фото: © Иосиф Будневич / РИА Новости Конвейер на Алма-Атинской фабрике детской игрушки

Фото: © Иосиф Будневич / РИА Новости Игрушечная машинка милиции

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Игрушечная машинка милиции

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Старые велосипеды

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Старые велосипеды

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Советские значки

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Советские значки

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Детское пианино марки "Звенигород"

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков Детское пианино марки "Звенигород"

Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков