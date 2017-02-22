08:30, 22 февраля 2017
Вещи времен СССР. Фотогалерея
22 февраля 1921 года декретом Совнаркома РСФСР был образован Госплан СССР. Его создание было обусловлено переходом страны к мирному хозяйственному строительству. Производство и выпуск товаров, а также цены на них, как правило, жестко назначались Госпланом. Редакция TVC.RU предлагает вспомнить советские товары, которые стали символами ушедшей эпохи.
Телевизор "Темп" и калькулятор
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Телевизор "Темп" и калькулятор
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Пылесос "Чайка"
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Пылесос "Чайка"
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Автоматы с газированной водой
Фото: © Nikolay Gyngazov/ Global Look Press
Автоматы с газированной водой
Фото: © Nikolay Gyngazov/ Global Look Press
Игра "Веселый повар" марки "Электроника"
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Игра "Веселый повар" марки "Электроника"
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Производство молочных продуктов в Агропромышленном объединении "Новомосковское"
Фото: © Владимир Акимов / РИА Новости
Производство молочных продуктов в Агропромышленном объединении "Новомосковское"
Фото: © Владимир Акимов / РИА Новости
Кассетный магнитофон "Скиф-302". Макеевский завод "Скиф"
Фото: © Гершберг А, / РИА Новости
Кассетный магнитофон "Скиф-302". Макеевский завод "Скиф"
Фото: © Гершберг А, / РИА Новости
Отдел радиотоваров универмага колхоза "Наша Родина" Кавказского района Краснодарского края
Фото: © А. Жигайлов / РИА Новости
Отдел радиотоваров универмага колхоза "Наша Родина" Кавказского района Краснодарского края
Фото: © А. Жигайлов / РИА Новости
Старые ёлочные игрушки
Фото: © TVC.ru / Анастасия Чуйкова
Старые ёлочные игрушки
Фото: © TVC.ru / Анастасия Чуйкова
Ретротроллейбусы
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Пионеры на уроке в кабинете географии люберецкой средней школы № 42
Фото: © Роман Денисов / РИА Новости
Пионеры на уроке в кабинете географии люберецкой средней школы № 42
Фото: © Роман Денисов / РИА Новости
В магазине "Синтетика" на Калининском проспекте (Новый Арбат) в Москве
Фото: © Борис Кауфман / РИА Новости
В магазине "Синтетика" на Калининском проспекте (Новый Арбат) в Москве
Фото: © Борис Кауфман / РИА Новости
В городском универмаге Самарканда
Фото: © Ю. Багрянский / РИА Новости
В городском универмаге Самарканда
Фото: © Ю. Багрянский / РИА Новости
Продукция Московского завода "Прожектор" - стиральная машина-автомат "Эврика"
Фото: © Борис Ушмайкин / РИА Новости
Продукция Московского завода "Прожектор" - стиральная машина-автомат "Эврика"
Фото: © Борис Ушмайкин / РИА Новости
Автомобили "Волга", ГАЗ-21
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Автомобили "Волга", ГАЗ-21
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Игровые автоматы
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Игровые автоматы
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Конвейер на Алма-Атинской фабрике детской игрушки
Фото: © Иосиф Будневич / РИА Новости
Конвейер на Алма-Атинской фабрике детской игрушки
Фото: © Иосиф Будневич / РИА Новости
Игрушечная машинка милиции
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Игрушечная машинка милиции
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Старые велосипеды
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Старые велосипеды
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Советские значки
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Советские значки
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Детское пианино марки "Звенигород"
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Детское пианино марки "Звенигород"
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Телевизор "Темп" и калькулятор
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Пылесос "Чайка"
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Автоматы с газированной водой
Фото: © Nikolay Gyngazov/ Global Look Press
Игра "Веселый повар" марки "Электроника"
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Производство молочных продуктов в Агропромышленном объединении "Новомосковское"
Фото: © Владимир Акимов / РИА Новости
Кассетный магнитофон "Скиф-302". Макеевский завод "Скиф"
Фото: © Гершберг А, / РИА Новости
Отдел радиотоваров универмага колхоза "Наша Родина" Кавказского района Краснодарского края
Фото: © А. Жигайлов / РИА Новости
Старые ёлочные игрушки
Фото: © TVC.ru / Анастасия Чуйкова
Ретротроллейбусы
Фото: ©<a href="http://www.mskagency.ru">Агентство городских новостей "Москва"</a>
Пионеры на уроке в кабинете географии люберецкой средней школы № 42
Фото: © Роман Денисов / РИА Новости
В магазине "Синтетика" на Калининском проспекте (Новый Арбат) в Москве
Фото: © Борис Кауфман / РИА Новости
В городском универмаге Самарканда
Фото: © Ю. Багрянский / РИА Новости
Продукция Московского завода "Прожектор" - стиральная машина-автомат "Эврика"
Фото: © Борис Ушмайкин / РИА Новости
Автомобили "Волга", ГАЗ-21
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Игровые автоматы
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Конвейер на Алма-Атинской фабрике детской игрушки
Фото: © Иосиф Будневич / РИА Новости
Игрушечная машинка милиции
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Старые велосипеды
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Советские значки
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Детское пианино марки "Звенигород"
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков