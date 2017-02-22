08:30, 22 февраля 2017

Вещи времен СССР. Фотогалерея

22 февраля 1921 года декретом Совнаркома РСФСР был образован Госплан СССР. Его создание было обусловлено переходом страны к мирному хозяйственному строительству. Производство и выпуск товаров, а также цены на них, как правило, жестко назначались Госпланом. Редакция TVC.RU предлагает вспомнить советские товары, которые стали символами ушедшей эпохи.

Теги:  торговля  ссср  Фотогалерея  текст

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