В Сирии погибли четверо российских военных

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Министерство обороны России сообщило о гибели в Сирии четверых российских военных. По данным ведомства, инцидент произошел 16 февраля. Автомобиль, на котором военнослужащие передвигались из района аэродрома Тияс в сторону Хомса, подорвался на радиоуправляемом фугасе. Двое российских военных получили ранения. За их жизнь борются врачи.

В Сирии погибли четверо российских военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

"16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Автомобиль с российскими военными двигался в составе колонны сирийских войск из района аэропорта Тияс в сторону Хомса. Как уточнили в оборонном ведомстве, машина проехала четыре километра, после чего под ней сработало радиоуправляемое взрывное устройство. Двое российских военнослужащих получили ранения. В настоящее время за их жизнь борются врачи.

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