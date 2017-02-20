Два автобуса столкнулись с легковушкой на юге Москвы

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На Липецкой улице произошло ДТП с участием двух автобусов и легкового автомобиля. В результате столкновения пострадали три пассажира общественного транспорта. По предварительной информации, причиной аварии могла стать скользкая проезжая часть.

Три человека пострадали в результате ДТП с участием двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля на юге столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня в 13:30 в районе дома 2 на улице Липецкая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов и легкового автомобиля, следовавших в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В результате столкновения три пассажира общественного транспорта получили незначительные травмы. В пресс-службе отметили, что причиной аварии могла стать скользкая проезжая часть.

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