Гонщице Багдасарян выписали очередной штраф за нарушения ПДД

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Злостной нарушительнице ПДД Маре Багдасарян назначено еще 27 тысяч рублей штрафа. Всего за пять дней судебных заседаний участнице уличных гонок назначили штрафы на общую сумму 102 тысяч рублей.

Суд в Москве рассмотрел еще шесть административных материалов в отношении Мары Багдасарян, не выплачивающей штрафы за нарушения ПДД. Ей назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 27 тысяч рублей, передает ТАСС. Всего за пять дней судебных заседаний Багдасарян были назначены штрафы на общую сумму 102 тысячи рублей.

Ранее Багдасарян заподозрили в подделке документов. Как сообщили в московском управлении ФССП, девушка пропустила выполнение назначенных судом обязательных работ по фальшивому больничному листу.

21 марта Савеловский суд рассмотрит иск прокуратуры о лишении ее водительских прав.

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