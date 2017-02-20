Трамп ожидает результатов повышения военных расходов в Европе

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Президент США Дональд Трамп ждет результатов повышения военных расходов в Европе уже к концу года. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча с журналистами прошла в рамках первого визита Пенса в Брюссель.

Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник заявил, что США продолжат выполнять свои обязательства перед альянсом. При этом европейские страны-участники НАТО должны также вносить определенный вклад в обеспечение собственной обороны, передает "ТВ Центр".

Кроме того Пенс рассказал, что в настоящее время Вашингтон разрабатывает планы по усилению своих вооруженных сил и призвал европейских коллег следовать американскому примеру.

"Президент США и американские граждане надеются, что наши союзники будут держать свое слово, и будут делать как можно больше для нашей общей обороны. Президент Трамп рассчитывает, что ощутимые результаты будут достигнуты уже к концу 2017 года. Мир как никогда раньше нуждается в силе и лидерстве НАТО. Соединенные Штаты благодарны, что вы присоединились к нам и призываете к немедленному и устойчивому прогрессу", - отметил Пенс.