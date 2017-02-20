В Новой Москве пассажиры зарезали таксиста

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Пассажиры зарезали таксиста около станции Кокошкино в Новой Москве. В настоящее время на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, полицейские ведут розыск подозреваемых.

Пассажиры убили водителя такси недалеко от железнодорожной станции Кокошкино в Новой Москве и скрылись. Об этом сообщает портал Life. Таксист пытался защититься от нападавших с помощью пистолета, однако злоумышленники его зарезали.

Тело водителя было обнаружено прохожими в понедельник днем. В настоящее время на месте происшествия дежурят сотрудники полиции. Кроме того, ведется розыск подозреваемых.

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