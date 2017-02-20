Аваков предложил сдать депутата Рады "политическим пионерам Пиндостана"

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Глава МВД Украины Арсен Аваков жестко отреагировал на план депутата Верховной Рады Андрея Артеменко, который предусматривает снятие санкций с России. По его словам, за такое предложение парламентария следует отправить в аренду "политическим пионерам Пиндостана".

Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал предложение депутата Верховной Рады Украины Андрея Артеменко, который, в частности, предусматривает сдачу Крыма в аренду России.

"Депутат Артеменко, предлагающий отдать Крым в аренду России - безответственный маргинал", - отметил Аваков на своей странице в Facebook. Министр добавил, что парламентария нужно сдать в аренду "например - политическим пионерам пиндостана".

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал Артеменко, который является членом фракции, сложить полномочия.

Американское издание The New York Times рассказало о существовании плана по снятию санкций с России 20 февраля. Он касался и возможной передачи Украиной Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Данную инициативу предложили экс-советнику американского президента по нацбезопасности Майклу Флинну за неделю до его увольнения. Автором документа оказался депутат Артеменко. Также среди инициаторов документа были американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер и личный юрисконсульт Трампа Майкл Коэн, доставивший этот план Флинну.

В ответ глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что у самого себя ничего арендовать невозможно. Он добавил, что появление таких планов говорит о попытке отвлечь внимание от выполнения минских соглашений.

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