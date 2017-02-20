Женщина выжила после падения с 10 этажа дома в Москве

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Из окна 10 этажа жилого дома на улице Адмирала Лазарева выпала женщина. Она приземлилась на тонкий слой снега и осталась жива. На место происшествия была вызвана скорая помощь. По предварительным данным, женщина пыталась покончить с собой.

Женщина выпала из окна 10 этажа жилого дома на юго-западе Москвы и осталась жива. Об этом сообщает портал Life. Инцидент произошел на улице Адмирала Лазарева.

Отмечается, что 39-летняя женщина упала на тонкий слой снега и осталась в сознании. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь на место происшествия. По предварительной информации, москвичка пыталась покончить с собой.

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