После драки с двумя борцами в Москве госпитализированы три человека

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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства драки, которая произошла на западе Москвы. В результате трое участников конфликта госпитализированы. Двое задержаны. По данным СМИ, один из них является профессиональным борцом вольного стиля.

Три человека попали в больницу после потасовки, которая произошла на западе Москвы. Врачи диагностировали у них переломы носов, ушибы мягких тканей лица, а также гематомы.

По данным портала Life, оппонентами госпитализированных оказались 25-летний профессиональный борец вольного стиля и 26-летний спортсмен-любитель. Их задержали на месте происшествия.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины конфликта и тех, кот его начал.