Глыба льда упала на коляску с ребенком в Балашихе

Теги: падение Происшествие подмосковье ребенок

В Балашихе на коляску с трехмесячным ребенком упала глыба льда. Она рухнула с крыши дома в микрорайоне "Витязь". Девочку госпитализировали с различными ссадинами и ушибами после этого происшествия.

В подмосковной Балашихе на коляску с трехмесячным ребенком с крыши дома упала глыба льда. Об этом сообщает портал Life. Инцидент произошел в микрорайоне "Витязь".

Девочка была госпитализирована с различными ссадинами и ушибами. В настоящее время ее обследуют врачи на предмет серьезности травм.

Читайте также:

После драки с двумя борцами в Москве госпитализированы три человека

Женщина выжила после падения с 10 этажа дома в Москве

В Новой Москве пассажиры зарезали таксиста