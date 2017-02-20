Глыба льда упала на коляску с ребенком в Балашихе
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В Балашихе на коляску с трехмесячным ребенком упала глыба льда. Она рухнула с крыши дома в микрорайоне "Витязь". Девочку госпитализировали с различными ссадинами и ушибами после этого происшествия.
В подмосковной Балашихе на коляску с трехмесячным ребенком с крыши дома упала глыба льда. Об этом сообщает портал Life. Инцидент произошел в микрорайоне "Витязь".
Девочка была госпитализирована с различными ссадинами и ушибами. В настоящее время ее обследуют врачи на предмет серьезности травм.
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