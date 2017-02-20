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Американский президент Дональд Трамп в мае посетит саммит НАТО, который состоится в Брюсселе. Об этом рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Это будет первое подобное мероприятие с участием нового президента Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп посетит Брюссель в мае, когда в столице Бельгии состоится саммит НАТО. Об этом рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встречи в бельгийской столице с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Я буду рад приветствовать президента Трампа в Брюсселе в мае", - подчеркнул Столтенберг, передает ТАСС.

В свою очередь, вице-президент США Майкл Пенс отметил, что США готовы продолжать выполнение обязательств перед альянсом. При этом он подчеркнул, что остальные 27 стран должны делать то же самое путем повышения военных расходов. "Президент ждет реального прогресса к концу 2017 года", - подчеркнул он.

Кроме того, Пенс рассказал, что в настоящее время США разрабатывают планы усиления своих вооруженных сил.

Саммит НАТО пройдет в бельгийской столице в конце мая. Это будет первое подобное мероприятие с участием нового президента США.