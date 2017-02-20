МИД: признание паспортов ДНР и ЛНР соответствует международному праву

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В МИД России отметили, что указ Владимира Путина о признании документов ДНР и ЛНР соответствует международному праву. В российском дипведомстве также подчеркивают, что вводимые меры носят временный характер. Они рассчитаны на период до урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что указ президента Владимира Путина о признании паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полностью соответствует международному праву. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Российская Федерация исходит, прежде всего, из соображений гуманности. Указ полностью соответствует международному праву, которое не запрещает признание основных документов, необходимых для реализации прав и свобод граждан, выданных властями, которые не пользуются международным признанием", - говорится в сообщении.

В российском дипведомстве также отмечают, что вводимые меры носят временный характер и они рассчитаны на период до политического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Указ о признании документов ДНР и ЛНР Владимир Путин подписал в субботу. Речь идет о паспортах и удостоверениях личности, документах об образовании и семейном положении, а также о технических паспортах и номерах автомобилей. В частности, жители этих республик смогут без виз въезжать в Россию и выезжать из нее.

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