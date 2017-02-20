Россия заключила контракт на поставку танков Т-90МС на Ближний Восток

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Москва займется поставкой танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока. В ближайшее время будет подписан еще один контракт на данный вид продукции.

Россия займется поставкой танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока. Контракт был подписан в декабре, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, передает ТАСС.

"Предполагается в ближайшее время подписать еще один контракт на данный вид продукции", - сказал он на международной выставке вооружения и военной техники IDEX-2017. При этом он не уточнил, о какой стране идет речь.

По его словам, этот танк за два года был испытан в ряде ближневосточных стран.

По словам гендиректора "Уралвагонзавода" Олега Сиенко, танки Т-90МС имеют большие перспективы на рынке вооружений Ближнего Востока. Он отметил, что бронемашина успешно прошла испытания в Кувейте.