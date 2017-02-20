Взявший семью в заложники москвич состоит на учете у психиатра

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В Ново-Переделкине на Боровском шоссе один из местных жителей в собственной квартире удерживает в заложниках свою семью - жену и троих маленьких детей. В настоящее время с ним ведутся переговоры.

В столичном районе Ново-Переделкино мужчина взял в заложники свою семью, полицейские ведут с ним переговоры. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Уже известно, что москвич состоит на учёте у психиатра. По предварительным данным, у него может быть приступ "белой горячки". Он требует предоставить ему убежище за границей и настаивает на встречи с дипломатами Китая и Ирана.

Жилой дом оцеплен бойцами СОБРа. На месте происшествия также дежурят бригады скорой помощи и спасатели. Сотрудники МЧС под окнами квартиры, где находятся заложники, установили надувной куб на случай падения человека с высоты.

Сейчас правоохранители с мужчиной, который удерживает свою семью, ведут переговоры. Если они не принесут результатов, сотрудники Росгвардии будут штурмовать квартиру с заложниками.