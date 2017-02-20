СКР возбудил дело по факту убийства таксиста в Новой Москве

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Столичными следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства водителя такси в дачном поселке Кокошкино. В настоящее время сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, они проводят мероприятия по задержанию лиц, причастных к преступлению.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства таксиста в Новой Москве. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"По данным следствия, утром 20 февраля в дачном поселке Кокошкино вблизи одного из домов по улице Железнодорожная в городе Москве на железнодорожных путях местные жители обнаружили тело мужчины 1990 года рождения с колото-резанными ранениями. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - сказала Иванова.

По ее словам, в данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, ими проводятся мероприятия по задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

Ранее сообщалось, что пассажиры зарезали таксиста около станции Кокошкино в Новой Москве и скрылись с места происшествия.

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