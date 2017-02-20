Путин высоко оценил программы по развитию экономики России

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Готовящиеся в настоящее время проекты программ развития российской экономики интересны и перспективны. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с ректором РАНХиГС Владимиром Мау.

В понедельник Владимир Путин обсудил с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимиром Мау перспективы экономического развития страны, передает "ТВ Центр".

Ректор отметил, что многие западные эксперты были удивлены эффектом антикризисной программы, которая реализуется в России, и которая позволила сделать спад в экономике минимальным. По его словам, таким образом Москва подала миру сигнал, что ее политика ответственна, предсказуема и понятна.

Путин: Вы ещё и член Совета при президенте по экономическому развитию, по развитию экономики, и работаете в рамках ЦСР - Центра стратегических разработок. Сейчас там готовится целый набор программ, я с ними тоже недавно ознакомился, нахожу их интересными и перспективными. Хотя, конечно, всё это нужно дорабатывать.

Мау: Конечно, очень важный аспект, сформулированный вами в послании в декабре, о том, что российская экономика должна расти темпом несколько выше среднемирового. Это очень точное определение, потому что по уровню своего развития, действительно, российская экономика должна расти быстрее, чем в Германии, и медленнее, чем в Китае, условно говоря. Мы открытая экономика, мы в мировой торговле, и поэтому наш успешный рост - это мировой плюс.

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