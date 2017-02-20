В Белоруссии отказались разрешать въезд по паспортам ДНР и ЛНР

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Белоруссия не намерена разрешать въезд в свою страну по паспортам ЛНР и ДНР. Лица, не имеющие при себе других документов, дающих разрешение на въезд, будут привлекаться к ответственности "за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Белоруссию", отметили в Госпогранкомитете этой страны.

Белоруссия не будет пропускать на свою территорию людей, имеющих при себе только паспорта провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как рассказал официальный представитель Госпогранкомитета этой страны Антон Бычковский, эти документы не относятся к тем, по которым разрешено пересечение государственной границы.

"Мы соблюдаем действующее законодательство", - отметил Бычковский, передает БелТА. Он добавил, что такие лица будут привлекаться к ответственности "за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Белоруссию".

Ранее в российском МИД отметили, что указ президента Владимира Путина о признании документов ДНР и ЛНР соответствует международному праву. В российском дипведомстве добавили, что вводимые меры носят временный характер и рассчитаны на период до урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов ДНР и ЛНР. Речь идет о паспортах и удостоверениях личности, документах об образовании и семейном положении и о технических паспортах и номерах автомобилей. В частности, жители этих республик смогут без виз въезжать в Россию и выезжать из нее.

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