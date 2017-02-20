Взявший семью в заложники москвич выпрыгнул из окна

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В Ново-Переделкине взявший свою семью в заложники мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры. Он приземлился на батут и сразу же был задержан правоохранительными органами. Ранее сообщалось, что москвич состоит на учете у психиатра и у него мог случиться приступ "белой горячки".

Мужчина, который ранее взял в заложники свою семью в Ново-Переделкине, спрыгнул из окна и упал на батут. Об этом сообщает портал Life. Сразу после падения он был задержан правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Ново-Переделкино мужчина взял в заложники свою семью. Отмечалось, что москвич состоит на учете у психиатра и у него мог случиться приступ "белой горячки". Он требовал предоставить ему убежище за границей и настаивал на встречи с дипломатами Китая и Ирана.

Жилой дом на Боровском шоссе был оцеплен бойцами СОБРа. На месте происшествия также дежурили бригады скорой помощи и спасатели. Кроме того, под окнами квартиры был установлен надувной куб на случай падения человека с высоты.

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