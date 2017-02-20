Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке. Ему было 64 года. По словам его первого заместителя Петра Ильичева, дипломат "оставался на своем рабочем месте до последнего момента".

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался на 65-м году жизни в Нью-Йорке, сообщается на сайте российского МИД. Это произошло за день до его дня рождения.

"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту", - сообщили на Смоленской площади.

В ведомстве выразили родным и близким Виталия Чуркина глубокие соболезнования.

Между тем, первый заместитель Виталия Чуркина Петр Ильичев во время выступления на заседании в Совете по опеке ООН заявил, что дипломат "оставался на своем рабочем месте до последнего момента", передает ТАСС. "Всю свою жизнь он посвятил защите интересов России, находился на самых передовых рубежах и на самых напряженных постах", - отметил Ильичев.

Новость о смерти Виталия Чуркина прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Сегодня в Нью-Йорке скоропостижно скончался Виталий Иванович Чуркин. Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека", - написала она в своем Facebook.

С 1992 по 1994 год Чуркин был заместителем министра иностранных дел России. Затем он занимал посты посла в Бельгии (1994 – 1998 год) и Канаде (1998 – 2003 год). Должность постпреда России при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года.

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