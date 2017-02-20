Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина

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Печальная и одновременно шокирующая новость пришла из Нью-Йорка. 20 февраля не стало Виталия Чуркина - постоянного представителя нашей страны при ООН. Виталий Иванович скончался на рабочем месте в здании российского диппредставительства - стало плохо с сердцем. Владимир Путин с глубоким прискорбием узнал о смерти дипломата.

Один из самых ярких российских дипломатов о своей работе говорил весьма приземленно и даже сравнивал с трудом сталеваров: отстаивать решения и действия страны, порой, приходилось в режиме нон-стоп. 12-часовой рабочий день и ночные заседания стали нормой. Как сообщают в МИД, из жизни Виталий Чуркин ушел на рабочем посту в Нью-Йорке. Он скончался скоропостижно. По некоторым данным, оторвался тромб. На сайте внешнеполитического ведомства - соболезнования родным и близким. Коллеги в комментариях журналистам с трудом подбирают слова. Новость о кончине Виталия Чуркина для многих стала шоком. В Москве о ней узнали только поздно вечером, передает "ТВ Центр".

Дипломатом Виталий Чуркин решил стать сразу же после окончания школы. С первой же попытки поступил в престижнейший во все времена столичный МГИМО на факультет международных отношений. Хотя вполне мог бы блистать не на политической арене, а на театральных подмостках. В детстве он снимался в фильмах "Синяя тетрадь", "Ноль три" и "Сердце матери".

Сам себя считал не очень хорошим актером. Впрочем, его выступления в ООН всегда впечатляли российскую аудиторию и разве что не срывали бурные аплодисменты. Постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин был назначен в 2006 году. А там, что ни заседание, то практически битва.

"Чуркин дал жесткий отпор Саманте Пауэр, Чуркин поставил Пауэр на место, Чуркин дал симметричный ответ, поставил на место". С подобными заголовками выходила российская пресса после каждой перепалки российского постпреда в ООН с американским. Ответы нашего дипломата на нападки западных коллег с ходу разлетались на цитаты. Особенно ожесточенные баталии стали в Организации Объединенных Наций практически традицией после начала конфликта на юго-востоке Украины и участия российских ВКС в операции в Сирии. Виталий Чуркин доказал: он и один на этом дипломатическом поле воин.

Так, в декабре представитель США Саманта Пауэр пыталась пристыдить Россию и сирийские власти за якобы совершаемые ими преступления в Алеппо. Российский постпред подчеркнул, что не имеет желания напоминать Западу о его роли в возникновении запрещенной в России группировки "Исламское государство", но заявил, что история рассудит, кто прав, а кто виноват.

"Вы вспомните, какую страну Вы представляете! Вспомните послужной список своей страны! И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства. А кто в чем повинен, я думаю, что история и Господь Бог разберутся", - отметил Чуркин.

Представителю уже новой администрации США в ООН Виталию Чуркину пришлось даже напомнить их собственную конституцию. Недавно назначенная на пост представителя Никки Хейли заявила, что санкции в отношении Москвы будут действовать, пока она не вернет Украине контроль над Крымом.

"Нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме", - заявил Чуркин.

Достижения дипломата по защите российских интересов на международной арене сложно переоценить. Он награжден орденами почета и за заслуги перед отечеством. Виталий Чуркин скончался за день до своего юбилея. 21 февраля ему исполнилось бы 65 лет. У дипломата остались жена и двое детей.

Лилия Акиньшина, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".