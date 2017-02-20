Самые яркие высказывания Виталия Чуркина

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20 февраля стало известно о смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Выдающийся дипломат запомнился острыми и яркими высказываниями по самым разным политическим вопросам. Некоторые их них – в подборке TVC.RU.

"Наказали кого-нибудь, господин Климкин?"

В июле 2015 года постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин прокомментировал выступление на заседании Совбеза ООН главы МИД Украины Павла Климкина, который в очередной раз обвинил Россию в причастности к крушению Boeing и поддержке ополченцев Донбасса.

"Зачем гражданские самолеты направляли в зону, где идут военные действия? Пассажиры малайзийского Boeing могли не знать, что у вас вооруженный конфликт. Малайзийские авиационные власти, в конце концов, могли не знать, что у вас вооруженный конфликт. Но это вы прекрасно знали. Почему вы это делали? Из жадности или по каким-то другим соображениям? Почему до сих пор не предоставили записи переговоров военных ваших авиадиспетчеров? Вот вам и безнаказанность. Наказали кого-то за это, господин Климкин? Наказали кого-нибудь в Украине за это?" – сказал дипломат.

"Не знаю, как там вы собираетесь плясать"

В мае 2014 года во время очередного заседания ООН представитель Украины заявил, что в отношениях с Россией первостепенным остается вопрос о возвращении Крыма, "и отсюда мы собираемся плясать". "Я не знаю, откуда вы там собираетесь плясать, – ответил Виталий Чуркин, – но переговоры наши будут вестись по широкой повестке дня и не будут диктоваться Киевом".

"Совещание Совбеза ООН – "королевство кривых зеркал"

Состоявшаяся в Совете безопасности ООН в августе 2014 года дискуссия по Украине напоминала Виталию Чуркину "королевство кривых зеркал".

"То, что произошло в Совете Безопасности, мне напомнило "королевство кривых зеркал", поскольку некоторых членов Совета не интересовало, что на востоке Украины гибнут мирные люди, не интересовало то, что там гуманитарная катастрофа, а волновал тот факт, что Россия оказывает гуманитарную помощь тем людям, которые находятся под обстрелом", — сказал дипломат.

"Любому могу объяснить, что значит "выйти из зоны комфорта"

В марте 2014 года постпред России при ООН отреагировал на обвинения журналистки CNN Кристиан Аманпур, заявившей, что Виталий Чуркин отказался от интервью с ней, не желая "покинуть зону комфорта" и отвечать на неудобные вопросы.

"Что касается моего нежелания, как Вы сказали, покинуть "зону комфорта", здесь Вы совершенно правы. После 8 заседаний СБ ООН по ситуации на Украине и в Крыму (6 из них прошли перед телекамерами) я и вправду чувствую себя весьма комфортно, потому что правда начинает выходить на свет. Если Вы намекаете, что я не хочу отвечать на неудобные вопросы, то должны помнить, что я выступал в Национальном кафедральном соборе Вашингтона в 1983 году, через две недели после того, как был сбит южнокорейский авиалайнер, а затем давал показания в Конгрессе США в мае 1986 года после аварии на Чернобыльской АЭС, не говоря уже о сотнях других выступлений в СМИ и прямом эфире. Так что я любому могу объяснить, что значит "выйти из зоны комфорта", - сказал дипломат.

Напомнил своей американской коллеге слова конституции США

Жители Крыма вполне определенно выразили свою волю на референдуме, заявил в начале февраля этого года Виталий Чуркин после того, как его американская коллега Никки Хейли заявила о снятии санкций с Москвы только после возвращения полуострова Украине.

Российский дипломат при этом напомнил Хейли положения американской конституции. "Нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма выразил свою волю", - сказал Чуркин.