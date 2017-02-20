СКР возбудил дело в отношении взявшего семью в заложники мужчины

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который захватил свою семью в заложники в Ново-Переделкине. В настоящее время жизни и здоровью женщины и детей ничего не угрожает. Кроме того, сам мужчина будет доставлен в следственные органы для проведения необходимых действий.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников мужчиной в столичном районе Ново-Переделкино. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, 20 февраля мужчина, находясь в квартире по Боровскому шоссе в городе Москве, взял в заложники свою гражданскую супругу и трех несовершеннолетних детей. В ходе переговоров мужчина выдвигал различные требования, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа на установленный сотрудниками МЧС спасательный куб", - сказала Иванова.

По ее словам, жизни и здоровью женщины и детей в настоящее время ничего не угрожает. В свою очередь, сам мужчина будет доставлен в следственные органы для проведения необходимых действий.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Ново-Переделкино мужчина взял в заложники свою семью. Отмечалось, что москвич состоит на учете у психиатра и у него мог случиться приступ "белой горячки". Он требовал предоставить ему убежище за границей и настаивал на встречи с дипломатами Китая и Ирана.

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